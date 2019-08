© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte, per la mediana, continua a pensare ad Arturo Vidal. Il Barcellona però chiede non meno di 20 milioni e i nerazzurri non hanno intenzione di spendere questa cifra. Il suo procuratore è lo stesso di Sanchez e per questo con il calciatore l'accordo si potrebbe trovare anche rapidamente. Nel caso in cui il Barça dovesse abbassare le pretese, magari nell'ultima settimana di mercato, ecco che Ausilio e Marotta sarebbero pronti a stringere per il centrocampista che tanto piace all'allenatore interista. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.