Inter, contro il Genoa oltre un milioni di tifosi a San Siro. Già 80 milioni di ricavi

Un milione di tifosi a San Siro per l'Inter. Non tutti insieme, evidentemente, ma, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, lunedì sera contro il Genoa il Meazza supererà questa quota, psicologica ma pure economica, di presenze allo stadio nella stagione della squadra di Simone Inzaghi. Un trend superiore addirittura a quello della scorsa stagione.

Che numeri. Finora, nessuna gara casalinga dell'Inter in Serie A è andata sotto i settantamila spettatori. La media è di 72.924 presenti a partita, la più alta di sempre per il club, appena superiore anche a quella del Milan. Tanti i fattori: il primo, inutile girarci attorno, nasce dal bel gioco e dai risultati proposti dalla squadra di Inzaghi. Ma anche l'organizzazione dell'evento ha dato il suo contributo.

E le casse ridono. Numeri di questo tipo, è inevitabile, fanno bene al bilancio: l'Inter ha chiuso la scorsa stagione con incassi complessivi da stadio per circa 100 milioni di euro. Difficile dire se si arriverà allo stesso risultato, considerando che la scorsa annata è stata molto lunga, complice l'approdo in finale di Champions League. Il bis, comunque, non è possibile: lunedì si arriverà a 80 milioni lordi di incasso, con almeno altre cinque partite da giocare in casa prima della fine della stagione.