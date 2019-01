© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo Miranda e Perisic, con i problemi di Icardi in mezzo, ora anche Matias Vecino. Che succede all'Inter? Secondo il Corriere dello Sport, oltre ai dubbi relativi al futuro della panchina, anche in squadra si respira aria pesante, con l'uruguaiano che avrebbe chiesto la cessione seguendo l'esempio di brasiliano e croato. E se Ausilio lavora in prospettiva (ieri concluso il ritorno di Gravillon e l'acquisto del giovane portiere Brazao), ecco che i problemi più immediati sembrano arrivare dal presente.