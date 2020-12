Inter, crocevia scudetto: la strategia per il mercato di gennaio passa da tre punti

Il mercato si avvicina e, nonostante il summit tra dirigenza e tecnico debba ancora andare in scena, si può già dire che la strategia di mercato nerazzurra passerà per forza di cose da tre punti chiave. Il primo: è vero che la rosa è incompleta, ma in nessun reparto c'è la necessità di intervenire subito come in quello d'attacco, che vuol dire - visti i continui infortuni di Sanchez che ad Antonio Conte proprio non vanno giù - prendere una punta che eviti di stravolgere la fisionomia della squadra quando a Romelu Lukaku viene il raffreddore. Secondo: l'eliminazione dalla Champions League non brucia solo perché un club come l'Inter non gioca da otto anni gli ottavi di finale, per non dire che l'ultimo posto nelle eliminatorie mai era stato registrato, casomai fa male a causa di quei 10-15 milioni di euro che altrimenti sarebbero entrati nelle casse nerazzurre e invece no. Bisogna tenerne conto di questo in ottica entrata. Terzo: considerato che l'Inter - pur non brillando al momento per gioco e proposta - viene da sette successi di fila in campionato e che "solo" nella Serie A e nella Coppa Italia è (sarà) impegnata, sicuramente nessuno in Viale della Liberazione ha in mente di fare follie, specie dopo l'esperimento Christian Eriksen dello scorso gennaio rivelatosi un disastro quantomeno sul piano dell'impiego. Fatte queste doverose premesse, risulta chiaro che alla squadra di Conte manchi un esterno di sinistra in merito al quale potrebbe essere fatto un ennesimo tentativo, su tutti, per Emerson Palmieri del Chelsea. Prima, però, tenendo presente anche l'imminente ritorno di Matias Vecino che va a completare il reparto in mediana, ci sono le partenze: Nainggolan, Eriksen e non è detto che a questi non si aggiunga Perisic. Il croato a sinistra non brilla particolarmente e neppure da trequartista o seconda punta. Ruoli, questi ultimi, che molto si addicono a un profilo come quello del Papu Gomez. L'Inter è attenta. Ai possibili scambi, ai possibili colpi low cost. Non sarà un grande momento per comprare, ma resta comunque una grande opportunità per accrescere ulteriormente le chance scudetto.