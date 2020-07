Inter, D'Ambrosio: "Paura di perdere Conte? No: per come ci parla, sembra voglia restare"

vedi letture

A margine della vittoria in rimonta contro il Torino, Danilo D'Ambrosio, laterale dei nerazzurri, ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

Ci aiuti a dare una definizione a questa vittoria?

"Chi gioca all'Inter si deve abituare alle chiacchiere. Deve essere pronto ad essere portato alle stelle quando le cose vanno bene, ed essere bastonato quando vanno male. All'interno siamo più equilibrati: abbiamo un allenatore che ci crede tanto. E il secondo posto è una risposta a queste chiacchiere".

Temete Conte vada via a fine stagione?

"No, perché da quello che ci dice tutto sembra tranne che voglia andarsene. È esigente, come chiede tanto a noi lo fa anche a chiunque lavori all'Inter".

Quando si arrabbia vi spaventa?

"Ci sono state partite in cui giustamente ha ripassato lo spogliatoio (ride, ndr). Sappiamo che le sue richieste ci fanno crescere a livello individuale e collettivo: lui sa come vincere, quindi cerchiamo di seguire i suoi consigli".

Quest'anno hai ricoperto tanti ruoli: quale ti piace di più?

"L'importante è ottenere sempre i tre punti. È cambiato il modo di ragionare: non c'è più davanti l'io, ma c'è il gruppo. Per quanto mi riguarda, dipende dalle circostanze: fare il terzo mi si addice di più, ma per le mie qualità difensive posso fare anche il quinto all'occorrenza".

A tre sei probabilmente il miglior interprete.

"È giusto avere grande concorrenza, altrimenti non puoi puntare a vincere".

I gol nascono da schemi preparati?

"Il bello del calcio è che prepari tante cose, e poi il gol ti viene fuori dalle giocate dei singoli. Sul secondo sono stati bravi Sanchez e Brozovic (in realtà era Young, ndr) a trovare gli spazi giusti. Come diciamo sempre, la tattica arriva fino ad un certo punto, poi sono i calciatori e le loro qualità a determinare".

Conte a inizio stagione aveva detto che non sareste più stati pazzi.

"Ci siamo complicati la vita da soli, ma questo fa parte di un processo di crescita. In alcune partite non siamo stati bravi a tenere il risultato e a soffrire fino alla fine. Sappiamo che ci sono margini di miglioramento, e su questo dobbiamo lavorare".