Inter, da oggi la verità su Acerbi. O tutto o niente: il calcio italiano si gioca la faccia

La n word o "ti faccio nero". È davvero qui, che si gioca la partita su quel che resta del campionato di Francesco Acerbi? A partire dalla giornata di oggi è attesa la decisione del giudice sportivo su quello che è stato detto e non detto nel corso di Inter-Napoli, dal difensore nerazzurro all'indirizzo di Juan Jesus. I protagonisti sono stati ascoltati: la vicenda è nota anche se, in un calcio pieno di telecamere, ci si dovrà basare su ricostruzioni più che fatti. Comunque vada a finire, non basterà a sporcare la seconda stella nerazzurra, in arrivo nelle prossime settimane, ma di certo ha turbato il finale di una stagione altrimenti da incorniciare. Anche perché, senza troppi giri di parole, la gestione post-gara poteva smontare o ingrossare il tutto: l'ha fatto deflagrare.

Da zero a dieci. Come i turni di squalifica che potrebbero finire in capo ad Acerbi, del quale - e qui sta un inghippo della gestione a cui si faceva riferimento - non si discute un razzismo ontologico che nessuno immagina ci sia, ma una frase razzista che potrebbe essergli scappata o meno. Non sarebbe comunque accettabile. La percezione, con la speranza di sbagliarsi, è di una sentenza salomonica. È il terzo scenario: non zero giornate perché nulla è stato detto, né dieci perché la parola proibita è stata acclarata. Tre-quattro turni di stop per il niente elevato o il razzismo derubricato, a seconda dei casi, a una condotta antisportiva aggravata. Sarebbe la peggior decisione possibile, non per Acerbi che a quel punto potrebbe festeggiare lo scudetto in campo e forse neanche per Juan Jesus che in qualche modo vedrebbe punito il suo avversario. Certo, non farebbe giustizia a nessuno dei due. Per tutti gli altri anche peggio, dato che il tema è così delicato da non potersi trattare con mezze misure: o c'è stato razzismo o non c'è stato, tertium non datur. E dall'estero ci guardano.

Futuro da scrivere. E dipenderà dalla sentenza. Nell'immediato, Simone Inzaghi - che ricomincerà a lavorare col gruppo da mercoledì - tira mezzo sospiro di sollievo perché lo stop di De Vrij è meno grave del previsto e studia le alternative. Bastoni centrale con Carlos Augusto braccetto di sinistra la più probabile, da non escludere il tedesco Bisseck, più indietro Pavard. Sulla lunga scadenza, di un contratto che peraltro l'Inter pare abbia già rinnovato con Acerbi fino al 2027, tutto dipenderà dal verdetto. Se sarà il più pesante, è difficile immaginare che la società della campagna BUU possa scegliere strade diverse da una pur dolorosa separazione.