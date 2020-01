© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il calciatore con il valore economico più alto dell’intera serie A, acquistato a prezzo di saldo. 20 milioni ed il passaporto per sognare in grande, regalare ad un popolo lo spiraglio per tornare a pensare ai massimi obiettivi. Il colpo Eriksen significa per l’Inter molto più di quanto non venga dimostrato dall’immediatezza dell’upgrade dal punto di vista tecnico che il danese porterà alla squadra di Antonio Conte, ma apre ad un percorso di crescita innegabile e che dalle parti di viale della Liberazione hanno tutte le intenzioni di accelerare con violenza repentina. Portarlo a Milano a cavallo del primo vero momento di flessione vissuto dalla gestione di Antonio Conte ha un valore che sconfina da quello legato al rettangolo verde, ma che mira ad infuocare la scintilla delle ultime settimane sino a renderla nuovamente dinamite. Proprio come richiesto a inizio stagione dal tecnico nerazzurro. Con un fuoriclasse in più.