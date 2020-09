Inter, dal Portogallo: Joao Mario in uscita, sondaggio di tre club di Premier League

Rientrato dal prestito alla Lokomotiv Mosca Joao Mario è stato messo nuovamente in uscita dall'Inter. Del futuro del centrocampista portoghese parla oggi il quotidiano Record che riporta di sondaggi per il giocatore arrivati da Newcastle, Leeds United e West Ham per quanto riguarda la Premier League, Valencia e Betis dalla Liga e Galatasaray in Turchia.