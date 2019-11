Inter, dall'Inghilterra: lo United punta Milan Skriniar

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si allunga la lista delle pretendenti per Milan Skriniar, centrale difensivo sloveno dell'Inter. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Metro, infatti, l'ex Sampdoria, dopo Barcellona e Real Madrid, sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils starebbero pensando a Skriniar come compagno al centro della retroguardia di Harry Maguire arrivato in estate dal Leicester