© foto di Dimitri Conti

Dopo aver rifiutato una prima offerta (10 milioni per il prestito, più 60 milioni da pagare nei due anni successivi), il Manchester United sarebbe in attesa di una nuova proposta dell'Inter per Romelu Lukaku. Come riporta Sky Sports, i nerazzurri dovrebbero ritornare alla carica nel corso di questa settimana e potrebbero mettere sul piatto circa 67 milioni di euro in un'unica soluzione. I Red Devils sono per ora fermi alla richiesta di 86 milioni.