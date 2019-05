© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stando alle ultime rivelate dalla Bild, l'Inter potrebbe non aver chiuso con Godin il mercato dei difensori centrali per la prossima stagione (con Conte in arrivo, è logico pensare ad un passaggio allo schieramento a tre, ndr): in Germania infatti si fa un gran parlare del futuro di Jerome Boateng, difensore in uscita dal Bayern Monaco, con i nerazzurri che sarebbero interessati a rilevarlo dai bavaresi. Prezzo del cartellino già chiaro: 20 milioni di euro.