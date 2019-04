Inter, dalla Spagna: equilibri e mancati rinnovi. Il Barça può cedere Rakitic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Rakitic potrebbe essere uno dei pezzi pregiati messi in vendita dal Barcellona la prossima estate. La notizia, a tratti clamorosa e comunque in controtendenza rispetto alle ultime voci, è riportata da Sport che spiega così la questione: il Barcellona non vorrebbe cedere il croato, considerato un titolarissimo da Valverde. Ma il club catalano ha anche fatto capire al suo entourage di non avere intenzione di rinnovare e migliorare economicamente il suo contratto dopo il prolungamento del 2017. Una scelta che ha lasciato perplessi sia il giocatore che l'agente, pronti e desiderosi di sedersi al tavolo delle trattative dopo il rifiuto invernale, da parte del Barça, di una proposta per lui da 90 milioni di euro del PSG.

Una situazione che viaggia quindi su equilibri sottilissimi e che per il quotidiano vicino ai blaugrana ha una sola certezza dietro: se dovesse arrivare una maxi offerta, definita 'fuori mercato', Rakitic potrebbe davvero lasciare il Camp Nou. E su di lui, da tempo, oltre all'Inter ci sono anche diversi club di Premier League.