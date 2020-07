Inter, dalla Spagna: pressing su Lautaro. Obiettivo rinnovo per il Toro

Sport oggi in edicola parla in prima pagina di Lautaro Martinez, in chiave Barcellona. La trattativa tra i catalani e l'Inter potrebbe riaprirsi, nonostante sia scaduta la clausola da 111 milioni di euro, ma secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo i nerazzurri stanno pressando per il rinnovo del Toro, provando a blindarlo togliendolo poi dal mercato.