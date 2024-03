Inter, De Vrij è arrivato ad Appiano dopo l'infortunio con l'Olanda: attesa per gli esami

vedi letture

Stefan de Vrij intorno all'ora di pranzo è arrivato ad Appiano Gentile in taxi dopo aver accusato un problema muscolare agli adduttori durante l'allenamento dell'Olanda. A riferirlo è Sky Sport. Ora dovrà sottoporsi agli esami medici per capire l'entità del problema. Considerando anche la possibile squalifica di Acerbi, Inzaghi deve ridisegnare la difesa.

In questo senso, una prima ipotesi porta a Bastoni, già provato in passato da centrale di una difesa a tre anche se scese in campo in quella posizione solo una volta (Venezia-Inter 0-2 del 27 ottobre 2021). Per piazzarlo là in mezzo servirà anche il rientro di Carlos Augusto, utilizzabile come terzo di sinistra. Le altre strade portano all'accentramento di Pavard o di Bisseck.