Inter, De Vrij: "Volevamo mettere alla Juve, dispiace. Ma abbiamo dimostrato carattere"

Il difensore nerazzurro Stefan De Vrij, in gol questa sera contro nel pari contro la Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale del match: "Volevamo mettere pressione alla Juve, quindi ci dispiace. Oggi siamo andati in vantaggio dopo quattordici minuti, è stato diverso da altre situazioni in cui ci siamo fatti rimontare. Abbiamo dimostrato di avere il carattere per pareggiarla, poi abbiamo cercato anche di vincerla".