Inter, derby City-United per Skriniar: pronte offerte superiori ai 60 mln: il difensore riflette

Il Manchester City, dopo la sentenza del TAS di ieri che ha riammesso la squadra di Guadiola alle prossime coppe europee, è pronto a dare l'assalto a Milan Skriniar. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sarà derby con il Manchester United, con i due club che sono pronti a darsi battaglia e a presentare offerte superiori ai 60 milioni di euro.

LA VOLONTÀ DEL GIOCATORE - In passato il difensore ha sempre privilegiato i nerazzurri, ma la sua stagione no, dovuta al mancato adattamento alla difesa a tre, potrebbero fargli cambiare idea, con lo slovacco che in caso di offerte allettanti potrebbe dire sì al trasferimento in Premier League.