Inter, Di Gregorio prolunga fino al 2024: poi passerà in prestito con diritto di riscatto al Monza

L’Inter è pronta a prolungare il proprio contratto con Michele Di Gregorio. Il portiere, ora in prestito al Pordenone, dovrebbe rinnovare il proprio contratto, in scadenza nel 2022, con i nerazzurri di altre due stagioni. Secondo quanto riporta Fcinternews.it, l’estremo difensore poi passerà in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni al Monza neo promosso in Serie B.