© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri, spiega il Corriere dello Sport, il presidente dell'Inter Steven Zhang è andato alla Pinetina per fare un discorso alla squadra. Il numero uno nerazzurro ha ringraziato i giocatori e Antonio Conte per quanto fatto fino ad ora, invitando il gruppo a mettere da parte la delusione per riprendere subito il cammino contro la Fiorentina. Poi, a gennaio, la società cercherà di regalare valide alternative a Conte nei ruoli carenti a livello numerico.