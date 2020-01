© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gli agenti di Ashley Young sono a Milano, rivela FcInterNews.it: l'esterno inglese ha declinato la proposta di rinnovo del Manchester United e resta in scadenza il prossimo 30 giugno, mentre dai nerazzurri ha una offerta di contratto di 18 mesi per soddisfare le richieste dell'agente. C'è un però tuttavia: i nerazzurri non vogliono spendere per il cartellino del calciatore classe 1985 e serve quindi che venga liberato gratis dagli inglesi, che al momento da quell'orecchio non sembrano sentirci.