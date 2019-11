© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Alessandro Bastoni (in odore di Euro 2020) e Sebastiano Esposito, il prossimo baby nerazzurro pronto al lancio in prima squadra è Lorenzo Pirola, classe 2002, difensore centrale attualmente impegnato con la Nazionale al Mondiale Under 17. A riportarlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport che spiega come Conte straveda fin dai primi giorni di ritiro per questo ragazzino pieno di personalità e talento.