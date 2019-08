© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Mauro Icardi. Due le offerte sul tavolo dell'Inter, entrambe da 65 milioni di euro, da parte di Napoli e Monaco. Nel caso dei partenopei per abbassare la parte cash ci sarebbe anche la contropartita Milik. Il polacco, con l'arrivo imminente di Sanchez in nerazzurro, non interessa più. La volontà dell'argentino resta sempre quella di andare alla Juventus, che al momento non ha formulato alcuna offerta.