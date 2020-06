Inter, due soluzioni per la mediana di Conte: il ritorno di Nainggolan o l'acquisto di Vidal

Antonio Conte spera di poter completare il centrocampo del futuro con l'inserimento di un nuovo incursore che porti in dote anche qualche gol. In questo senso, sono le due le strade che i nerazzurri potrebbero percorrere: il reintegro in rosa di Radja Nainggolan, che è difficile da piazzare visto il contratto da 4,5 milioni e un costo di almeno 20 milioni di euro per evitare minusvalenze, o l'acquisto di Arturo Vidal, da sempre prima richiesta del tecnico e obiettivo che resta concreto. A riportarlo è Tuttosport.