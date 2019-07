© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa di sviluppi dal fronte Lukaku, l’Inter - che al rientro in Italia riabbraccerà Lautaro - prova a regalare il centravanti "esperto" che chiede Antonio Conte: è Edin Dzeko e l’affare per il 33enne romanista può chiudersi la prossima settimana, magari prima della prestigiosa amichevole del 4 agosto a Londra per il Tottenham. Inter e Roma si vedranno lunedì a Milano in Lega e per i calendari, possibile un incontro preparatorio alla chiusura della trattativa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.