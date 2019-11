Inter e Milan, il Borussia Dortmund è in pole per l'obiettivo Giroud

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Dortmund lancia la sfida a Inter e Milan per Olivier Giroud. Secondo quanto riporta Kicker, l'attaccante del Chelsea ad oggi è infatti il favorito per rinforzare il reparto avanzato dei gialloneri a gennaio, nonostante le sirene di mercato che arrivano da Serie A e MLS. Il francese, classe '86, in quest'avvio di stagione ha collezionato solamente sei presenze coi Blues.