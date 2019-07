Inter e Roma a lavoro per Dzeko. Escluso l'inserimento di altri giocatori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter e Roma continuano a lavorare all'operazione Edin Dzeko, anche se novità in tal senso non arriveranno almeno fino a quando i giallorossi non avranno rassicurazioni sull'arrivo di Gonzalo Higuain. Intanto come detto le società portano avanti la trattativa per il bosniaco e secondo la Gazzetta dello Sport nelle scorse ore si era provato ad allargare il discorso con l'inserimento di altri giocatori: i nomi in ballo erano quelli di D'Ambrosio, Politano, Florenzi e Kolarov, ma alla fine nessun altro profilo entrerà nella trattativa.

Solo cash - La Roma continua a chiedere 20 milioni cash, l'Inter per il momento non si spinge oltre i 12. E come detto molto in tal senso è legato al futuro del Pipita: se Higuain dovesse sbarcare in giallorosso, a quel punto la Roma potrebbe anche abbassare le pretese e andare incontro alla proposta nerazzurra.