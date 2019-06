Inter e Roma, l'obiettivo Van de Beek: "Ho un contratto con l'Ajax"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Asta internazionale per Donny van De Beek, ma il giovane centrocampista non sempre interessato. Il talento dell'Ajax, seguito in Italia da Inter e Roma, mentre in Inghilterra si segnalano Manchester United e Tottenham sulle sue tracce, ha infatti parlato del suo futuro: "Ho un contratto con l'Ajax e sono davvero felice. Non si può mai sapere cosa ci riservi il futuro, ma al momento non saprei dire altro al riguardo. Certo, i giocatori vanno spesso via dall'Olanda, vanno in altri Paesi, in altre competizioni, è una cosa normale per il campionato olandese, è una cosa che succede spesso".