Fonte: dall'inviato a San Siro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Che cosa ha detto Antonio Conte ai suoi ragazzi dopo il ko col Barcellona? In conferenza stampa l'allenatore nerazzurro ha così risposto dopo l'eliminazione dalla Champions: "Non ho da rimproverare niente ai miei ragazzi, ma questo non stasera. Dall'inizio della stagione. Dispiace perché a volte, anche se metti in campo il 200%, non vieni ripagato. Oggi usciamo dal girone di Champions e ci deve dispiacere, è un peccato soprattutto per i ragazzi. Ma gli ho detto che le cadute fanno parte del percorso, gli uomini veri si rialzano. Nelle cadute e nelle delusioni si impara sempre qualcosa. Usciamo più forti da un girone ben giocato".