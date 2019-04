© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta-Empoli, posticipo di Serie A, utile anche in chiave mercato. Secondo quanto riportato da FcInterNews infatti allo stadio di Bergamo starebbe presente un emissario dell'Inter per valutare due calciatori, uno per parte. Il primo è Duvan Zapata dell'Atalanta, da tempo nel novero dei possibili obiettivi di mercato della società milanese. Il secondo è Giovanni Di Lorenzo, laterale destro in forza all'Empoli.