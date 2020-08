Inter, entro domani l'incontro Zhang-Conte. In ballo 47 milioni e tanti temi di discussione

Nella giornata di oggi, spiega la Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter Antonio Conte farà ritorno a Milano ed entro domani incontrerà il presidente Steven Zhang per il vertice-verità dal quale verrà fuori un'indicazione chiara e precisa sul futuro.

47 milioni e tanti temi in ballo - La partita, scrive la rosea, è aperta e si giocherà domani, salvo anticipi a stasera. In ballo ci sono 47 milioni di euro, ovvero quei soldi del contratto dello stesso Conte e del suo staff. Per questo motivo, un esonero oggi non è da prendere in considerazione, col presidente Zhang che potrebbe tentare la via della mediazione. Se il dialogo si incentrerà sul dualismo coi dirigenti e con Marotta, allora Zhang non aprirà la porta al tecnico. Se invece il discorso sarà incentrato su sviluppo e mercato, allora le parti potrebbero dialogare (anche se dopo il colpo Hakimi le idee dell'Inter sul mercato sono piuttosto chiare visti i pochi fondi). Insomma tutto ancora in ballo, con i dubbi che riguardano anche l'eventuale accordo economico fra il club e l'allenatore per arrivare alla separazione.