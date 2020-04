Inter, entro il weekend rientreranno i giocatori all'estero: l'ultimo sarà Godin

vedi letture

Entro il weekend torneranno in Italia tutti i giocatori dell'Inter che hanno chiesto e ottenuto il permesso di tornare in patria per passare alcuni giorni di queste "ferie forzate" dovute al blocco di tutti i campionati a causa del Covid-19. Brozovic, Handanovic, Lukaku, Eriksen, Young e Moses rientreranno a breve, con il club che vuole cautelarsi in vista di una possibile ripresa degli allenamenti. Subito dopo tornerà Godin, che è rientrato in Uruguay e a cui ci vorranno più di un paio d'ore di aereo per tornare a Milano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.