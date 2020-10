Inter, entro Natale il rinnovo di Lautaro: la clausola potrebbe non essere toccata

Entro Natale l'Inter dovrà adeguare il contratto di Lautaro Martinez. I procuratori dell'argentino vorrebbero portare il suo contratto al livello degli altri big in rosa, ovvero ai 10 milioni di Eriksen o agli 8,5 di Lukaku. Ovviamente i nerazzurri sanno che dovranno alzare l'ingaggio dell'attaccante, ma l'idea è quella di un passaggio intermedio che preveda un aumento fino a 5 milioni più bonus. Poi ci sarà da discutere anche il tema clausola: attualmente sull'accordo c'è ed è valida fino al 7 luglio di ogni anno. Marotta non ama questa pratica, ma considerando che al 30 giugno del 2021, il cartellino del Toro sarà a bilancio per circa 10 milioni, la plusvalenza in caso di cessione sarebbe salutata comunque come un grande successo e dunque non è da escludere che non venga toccata. A riportarlo è Tuttosport.