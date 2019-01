© foto di PhotoViews

La data dell'incontro tra Wanda Nara e la dirigenza dei nerazzurri ancora non c'è, ma l'Inter e Mauro Icardi, sono ogni giorno più vicini. Come riporta SportMediaset, l'intervento in prima persona della famiglia Zhang potrebbe sbloccare la trattativa. Il capitano è pronto a firmare un nuovo contratto, che gli consentirà di guadagnare 7 milioni più bonus. Verrà fissata anche una nuova clausola di 180 milioni di euro.