E’ un feeling netto, inequivocabile, quello lega l’Inter di Conte alla Premier League nella ricerca dei rinforzi giusti per contendere lo scudetto alla Juventus e per costruire anche la squadra del domani. Sui tanti innesti che i nerazzurri stanno strutturando, infatti, non è un mistero che la scelta stia ricadendo proprio su calciatori che arrivano da Oltre Manica. Scelta legata alla qualità ovviamente, ma anche e soprattutto al dinamismo ed all’intensità di gioco che contraddistingue il campionato più competitivo d’Europa e che Conte vorrebbe riversare nella sua Inter. Una considerazione che prescinde da Eriksen, occasione talmente propizia che sarebbe stata colta quale che ne fosse stata la provenienza, ma che invece coinvolge profili come quelli di Young, Moses e perché no anche Chong in ottica futura. Insomma un marchio ben preciso che l’Inter vuole vada a contraddistinguere il proprio progetto. Con Conte ed una fisicità dirompente.