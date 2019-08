© foto di Imago/Image Sport

Aggiornamento firmato Sky sui contatti tra Manchester United e Inter, che conta di arrivare ad Alexis Sanchez in tempi brevi: secondo la tv satellitare l'infortunio di Martial non preoccupa e non dovrebbe inficiare l'arrivo del cileno a Milano. Attualmente Sanchez percepisce 12 milioni di euro e l'Inter non vorrebbe arrivare a spendere oltre i 5, coi Red Devils che dovrebbero partecipare ad oltre metà dell'ingaggio: proseguono i contatti tra le parti.