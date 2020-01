© foto di Giacomo Iacobellis

Secondo quanto riporta UOL, sarebbe pronto per chiudersi il passaggio di Gabigol dal'Inter al Flamengo. Da definire i dettagli. L'Inter vorrebbe cedere il 100% del calciatore a 20 milioni di euro e non sarebbe stato raggiunto l'accordo sulla base di 16 come filtrato negli scorsi giorni.