© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di InterTV dopo il 4-0 rifilato dai nerazzurri alla squadra di Thiago Motta: "A quanto pare sono una sentenza contro i rossoblù, è una coincidenza particolare. Mi spiace per il Genoa. Io sono contento per la mia condizione, perché fino a una settimana fa non riuscivo a camminare bene; insieme allo staff medico sono riuscito a rimettermi in forma, perché c'era un po' di emergenza, ed è andata bene. Prepariamo i nostri movimenti in campo durante la settimana, a seconda di come saranno schierati gli avversari. Lukaku nel pre-gara mi ha detto di fargli da supporto, così è accaduto nell'azione del 2-0".