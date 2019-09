© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini si sofferma ai microfoni di InterTV dopo la vittoria di Genova sulla Samp. "Genova mi porta fortuna, sì. Sono contento per il gol e soprattutto per la vittoria – dice il centrocampista nerazzurro –. Penso che abbiamo fatto un primo tempo alla grande, in cui avremmo potuto segnare anche altri gol. Poi il rosso e subito il gol incassato, ma dal campo non ho mai avuto il dubbio che la squadra si sfaldasse. Ma avuto paura di perdere la bussola, siamo sempre rimasti tranquilli e compatti, arrivando alla fine della gara senza subire troppo. Chiunque gioca sa cosa deve fare, poi ognuno ha le proprie caratteristiche. Le certezze ci sono tutte".