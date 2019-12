Inter-Genoa, i voti ai tecnici: Conte non sbaglia. Thiago Motta da quattro

© foto di Federico De Luca

Il Natale rimane indigesto a Thiago Motta, oramai già esonerato con il Genoa, perché il 4-0 contro l'Inter è un macigno pesante, troppo per evitare che Preziosi decida diversamente. A Milano invece si brinda perché, se è vero che non è un primato solitario, il contatto con la Juventus rimane lo stesso, virtualmente è più undici sul quarto posto (se vincesse l'Atalanta contro il Milan) e può avere un aiuto dal mercato.

ANTONIO CONTE 7,5 - Non sbaglia niente, aggredendo alto il Genoa. La diversità fa il resto, perché Lukaku fa e disfa - alle volte - la mediana funziona pure se è quella di riserva (totalmente), Bastoni e Esposito sono due grandi talenti in prospettiva, ma non solo. Zero errori, aiutato certo dall'avversario, ma la sua mano si vede. Un bel Natale per lui.

THIAGO MOTTA 4 - Il suo Genoa è irriconoscibile, difende basso e cerca di uscire dai blocchi con il palleggio, con una delle squadre più disastrate - anche e soprattutto dal punto di vista psicologico, più che atletico e tecnico - della Serie A. Perde male, malissimo, lascerà Genova dopo oggi. Nel secondo tempo prova ad alzare il baricentro, ma poi Handanovic blocca le uniche sortite di Sanabria.