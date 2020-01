© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud resta in attesa di novità da parte dell'Inter e del suo allenatore Antonio Conte. Nello specifico, secondo quanto rivela FcInterNews.it, è il suo agente Michael Manuello ad aspettare la fatidica telefonata che possa sbloccare la situazione legata all'attaccante francese, dopo un contatto avvenuto martedì dopo il quale non vi sono stati aggiornamenti ma dove è arrivata la conferma del patto: con Matteo Politano via, l'Inter virerà sul francese. L'accordo col giocatore è già raggiunto: 4 milioni per i primi sei mesi, più altri 4 per ciascuna delle due stagioni successive. Il Chelsea, invece, dovrebbe percepire 5 milioni più 1,5 di bonus.