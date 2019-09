Inter, Godin: "Qui per trasmettere sicurezza. O si vince o s'impara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel giorno dell'esordio in Champions League dell'Inter Diego Godin, difensore uruguaiano arrivato in nerazzurro dopo una lunghissima avventura all'Atletico, ha rilasciato alcune dichiarazioni dalle pagine del Match Program della gara di questa sera contro lo Slavia Praga: "È la gente che fa grande un club, l'energia che si crea tra squadra, allenatore, società e tifosi è fondamentale. Sono sempre stato un appassionato del futbol, e mi appassionava di più perché è uno sport di squadra. Il difensore, come il portiere, vede tutto il campo e ha una grande responsabilità: deve trasmettere sicurezza. Questo è un po' il mio modo di interpretare il ruolo: pensare alla squadra, al bene collettivo".

Sul suo vizietto del gol Godin poi spiega: "La maggior parte li ho segnati di testa. Il mio lavoro principale è difendere, poi c'è anche l'istinto che mi porta a spingermi in area avversaria sui calci piazzati. Vado sempre al massimo. voglio aiutare la squadra anche fuori dal campo. L'esperienza non è un titolo, si conquista vivendo le situazioni. Dico sempre 'O si vince o si impara'. Ogni decimo di secondo guadagnato è necessario per vincere, soprattutto per una squadra intensa, ordinata e strutturata come la nostra".