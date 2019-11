© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, dopo la vittoria ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sport Mediaset: "Dobbiamo guardare solo in casa nostra, fare quello che ci chiede il mister e lavorare giorno dopo giorno per fare qualcosa di importante", ha detto l'estremo difensore sloveno, e capitano dei nerazzurri, prima di proiettarsi alla grande sfida europea contro il Borussia Dortmund: "Martedì sarà una partita non semplice perché in casa sono un'ottima squadra. Tutte le partite in Champions sono decisive".