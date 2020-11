Inter, Handanovic: "Partita persa per i tanti nostri errori. Ora la situazione si fa dura"

Il portiere e capitano dell'Inter Samir Handanovic ha parlato a Uefa Tv dopo la sconfitta contro il Real Madrid che rende un'impresa quasi impossibile l'accesso agli ottavi di finale di Champions League per il club nerazzurro: "La partita si è messa male con il rigore e poi l'espulsione. Noi ce l'abbiamo messa tutta però quando siamo rimasti senza un uomo è diventato tutto troppo difficile. Purtroppo abbiamo commesso errori e siamo stati puniti, il Real Madrid oggi ha vinto per i nostri errori. - continua Handanovic - Reazione? Anche quando siamo rimasti in dieci abbiamo continuato a giocare o almeno a provarci. Ma un uomo in meno si sente, soprattutto con una squadra che sa far girare palla bene e sa gestirla. Ora la situazione è dura, ma c'è ancora speranza".