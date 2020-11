Inter, Handanovic rinnova fino al 2022 ma il posto da titolare non è più inamovibile

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Samir Handanovic ha già firmato il rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2022 ma non è detto che verso nella prossima stagione il suo ruolo da titolare sia ancora certo e inamovibile. Dipenderà da come andrà questa stagione e poi dalle decisioni del club e di Conte, visto che per ora il suo rendimento non è stato certo irreprensibile.