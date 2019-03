Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha analizzato a InterTV i temi della sconfitta contro l'Eintracht: "Oggi è mancato un po' tutto, il gol all'inizio ci ha fatto innervosire e abbiamo reagito con frenesia. Ormai è andata, dobbiamo pensare al derby - spiega il capitano nerazzurro -. Gli errori capitano, li fa chiunque, ma poi c'era tutto il tempo per rimediare. Siamo mancati dal punto di vista fisico e mentale. Va detto che eravamo anche in emergenza, con qualche giocatore nemmeno in perfette condizioni. Non è un alibi, ma è la verità. Come si recuperano energie nervose? Il derby ti dà qualcosa in più a livello psicologico, quindi è un bene che arrivi questa partita. Chiaro che due giorni per recuperare non sono molti. Tutte le gare insegnano qualcosa, anche quando vinci. Oggi non abbiamo fatto tanto e bisogna riconoscerlo. Bisogna analizzare il match e correggere gli errori".