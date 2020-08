Inter, Handanovic: "Vincere un trofeo manca tanto a tutti, vogliamo arrivare lontano"

vedi letture

A margine della conferenza stampa, il portiere e capitano dell'Inter Samir Handanovic ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito alla sfida di domani contro il Bayer Leverkusen, riportate dal sito ufficiale del club nerazzurro:

Che partita sarà quella contro il Bayer Leverkusen?

"Il Leverkusen è una squadra giovane e con qualità che anche in Bundesliga ha dimostrato il suo valore. Penso che vedremo una partita aperta dove tutte e due le squadre lotteranno per vincere. Loro creano tanto, hanno qualità e velocità davanti, ma qualcosa dietro concedono".

Tra l'obiettivo semifinale e la voglia di sollevare la Coppa: come ci si avvicina al match?

"Vincere un trofeo manca tanto a tutti, siamo qua per dare il nostro massimo e arrivare il più lontano possibile. Tutti sognano la vittoria ma bisogna prima passare la prossima partita. La semifinale vale tutto per noi, è una prova importante. Ogni partita che viene da qui in avanti è la più importante. Noi siamo pronti e non vediamo l’ora di sfidare il Leverkusen. Favoriti? Non ce ne sono".