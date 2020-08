Inter, La Gazzetta dello Sport: "Esonero da escludere, ma se fosse Conte a mollare?"

La notte è passata e chissà se ha portato consiglio ad Antonio Conte, tecnico dell'Inter, che dopo la vittoria in casa dell'Atalanta ha tuonato contro la società ai microfoni di Sky: "Sono stato portato qui per un progetto vincente. A fine stagione dirò quello che non è andato bene, tutti quanti dobbiamo vivere una vita serena. Io ho una famiglia, tante cose non ci sono piaciute. Protezioni zero per allenatore e per i giocatori. Fino a quindici giorni fa avete spalato, non dico cosa, nei confronti dei giocatori, miei. Dovevamo fare questo, quell'altro. È giusto però ci dev'essere protezione, bisogna essere forti fuori dal campo. Si potrà fare non si potrà fare, vedremo".

Le accuse lanciate dal tecnico nerazzurro, si legge su Gazzetta.it, sono state pesanti e rischiando di avere un effetto dirompente. Difficile però pensare ad un esonero, non solo perché il tecnico nerazzurro costa 11 milioni di euro a stagione, ma perché Conte è il top player dell'Inter che convince i top player a vestire nerazzurri, come successo per Lukaku e Hakimi. Potrebbe essere lo stesso Conte a decidere di mollare: alla Juventus è successo perché il mercato non lo soddisfaceva. Tutto è possibile in questo momento, anche che l'Inter possa decidere di guardarsi intorno: c'è un certo Max Allegri libero da ogni contratto.