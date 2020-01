Inter, Lu-La ti fa bella. Ma la coppia gol non decide lo Scudetto dal 2009

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lu-La vola. E pazienza se detta così suona male. Nella sigla ci sono Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, trascinatori assoluti dell'Inter di Antonio Conte, prima in classifica assieme alla Juventus dopo 18 giornate di campionato. A segno tutti e due nella vittoria di Napoli. Un feeling incredibile, dentro e fuori il campo. Certificato da abbracci e assist. Ma soprattutto dai gol: 14 il belga, 9 l'argentino (che così è entrato nelle grazie del Real, pronto a pagare la clausola). Fanno 23 in due.

Non è la migliore coppia gol del campionato. A proposito di volare, ci sono le due aquile dell'attacco della Lazio. Soprattutto Ciro Immobile: 19 gol per il campano. Sommati ai 6 di Correa, fanno 25 in due. Meglio di loro, in queste 18 giornate di campionato, davvero nessuno. L'Inter può consolarsi col distacco dei suoi bomber rispetto alla Juventus: la miglior coppia gol dei bianconeri, Ronaldo-Dybala, ha messo a referto 18 gol. Ma non è questo il punto.

La miglior coppia gol vale lo scudetto? Statisticamente, no. Però c'è un bel precedente, per l'Inter: l'ultima squadra a festeggiare il tricolore con il miglior tandem offensivo furono proprio i nerazzurri. Era il 2008/2009, Ibrahimovic e Balotelli conclusero a 33, uno in più di Milito-Sculli e Gilardino-Mutu. Undici stagioni fa, appunto: non poche. E da allora, la coppia d'attacco più prolifica l'hanno avuta il Napoli e l'Udinese, il Torino e l'Inter, la Roma. Mai, però, la squadra vincitrice dello scudetto.

Solo tre volte nel nuovo millennio. Andando ancora più a ritroso, solo in tre occasioni la squadra vincitrice del campionato vantava una statistica di questo tipo: l'Inter 2009, appunto. Prima dei meneghini, la Juventus nel 2002 e il Milan nel 2004. Segnare, in fin dei conti, non vuol dire per forza vincere. La controprova? Non subire, invece, è sinonimo di trionfo: dal 2000 a oggi, solo due volte lo scudetto non è stato vinto dalla squadra con la miglior difesa. Ancora il Milan 2004 e poi l'Inter (questa volta 2007). Considerati i soli 15 gol incassati dai ragazzi di Conte fin qui (due in meno di Juve e Lazio), è semmai questo l'indizio che può davvero fare sperare i tifosi. Anche più della strepitosa coppia, che si chiami Lautaro-Lukaku o Immobile-Correa.