Inter, i nerazzurri non mollano Vidal. Il cileno può rientrare nella trattativa Lautaro Martinez

L'Inter non molla Arturo Vidal. Il centrocampista cileno piace molto ai nerazzurri e potrebbe rientrare nella trattativa Lautaro Martinez. A riportarlo è il Mundo Deportivo, il quotidiano spagnolo fa il punto sulla situazione in casa blaugrana: con l'ok da parte del Toro per un eventuale trasferimento al Barcellona, si aprono scenari interessanti anche per quanto riguarda l'ex centrocampista della Juventus. Vidal ha ancora un anno di contratto con il club azulgrana e, al termine dell'emergenza coronavirus, la dirigenza catalana si muoverà per capire la fattibilità dell'operazione.