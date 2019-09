Inter, i numeri del dominio. Miglior difesa e differenza reti a +9

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Inter prima in classifica in Serie A a punteggio pieno. Inter prima anche sul fronte difensivo. Numeri alla mano, infatti, gli uomini di Antonio Conte hanno incassato un solo gol nelle prime cinque giornate di campionato (quello di Joao Pedro col Cagliari). Per il resto clean sheet per Samir Handanovic e nerazzurro in vetta alla massima serie.

Spicca, poi, la differenza reti dell'Inter. Un +9 fra reti fatte e subite che è oltre il doppio di quella della Juventus (+4) e tre volte tanto di Atalanta (+3) e Cagliari (+3).

Terzo posto invece per i nerazzurri per quanto riguarda il miglior rendimento offensivo. Le dieci reti di Lukaku&C. valgono l'ultimo gradino del podio, con il Napoli con 13 centri al primo posto e l'Atalanta al secondo con 11.