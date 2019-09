Inter, i voti al mercato: grandi colpi e casi risolti. A che prezzo?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'affare più atteso, almeno a livello mediatico, è arrivato soltanto sul gong. La cessione di Mauro Icardi, però, non è stata l'unica grande operazione di un'estate che, dall'arrivo di Antonio Conte in poi, ha visto l'Inter grandissima protagonista. Anche prima dell'estate, a dirla tutta, perché del futuro arrivo di Diego Godin si discuteva praticamente già da quando l'Atletico Madrid ha affrontato la Juve in Champions League. Poi, una lunga sequela di colpi per regalare al tecnico salentino una squadra a sua immagine e somiglianza. Sulle fasce, e non solo. L'arrivo dell'estate? A livello economico e non solo, quello di Romelu Lukaku. Per l'impatto avuto finora, da premiare anche quello di Stefano Sensi. E poi due esterni come Lazaro e Biraghi, il tanto inseguito Nicolò Barella, il cileno Alexis Sanchez al sapore di ciliegina sulla torta. Col riscatto di Matteo Politano da non sottovalutare. Un mercato in entrata, quello nerazzurro, da premiare senza dubbio, in attesa che sia poi li campo a dare il suo verdetto, l'unico che conta davvero. Poi c'è il capitolo cessioni, e qui il voto scende. Perché l'Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio aveva scelto una strategia ben precisa: silurare tre elementi come Radja Nainggolan, Ivan Perisic e Mauro Icardi. Missione compiuta, ma a che prezzo? Il croato è andato al Bayern in prestito con diritto di riscatto; il belga al Cagliari, anche lui a titolo temporaneo e con un corposo contributo del Biscione. Infine, Icardi: questione risolta, per ora. Ma tra un anno il Paris Saint-Germain dovrà decidere se riscattare o meno l'argentino, e in caso contrario Conte se lo ritroverebbe di nuovo ad Appiano Gentile, peraltro con un contratto più pesante del precedente, visto il rinnovo precedente al prestito. "Arrivederci", ha scritto su Instagram. In sostanza, l'Inter ha venduto chi voleva, ma lo ha fatto a costi non proprio convenienti per le casse. Intervengono poi le altre operazioni: bene Joao Mario in Russia, come l'inserimento di Dalbert nell'affare Biraghi. Andrea Pinamonti è andato al Genoa senza ricompra, ma con l'intesa verbale che se ne riparlerà.

Operazioni in entrata, VOTO 8

Alexis Sanchez (Manchester United)

Cristiano Biraghi (Fiorentina)

Romelu Lukaku (Manchester United)

Nicolò Barella (Cagliari)

Stefano Sensi (Sassuolo)

Valentino Lazaro (Hertha Berlin)

Gabriel Brazão (Parma)

Matteo Politano (Sassuolo)

Diego Godin (Atlético Madrid)

Operazioni in uscita, VOTO 6

Mauro Icardi (Paris Saint-Germain)

Rivas (Reggina)

Andrew Gravillon (Ascoli)

Elian Demirovic (Chievo Verona)

Ryan Nolan (Arezzo)

Dalbert (Fiorentina)

João Mário (Lokomotiv Moscow)

Davide Merola (Empoli)

Samuele Longo (Deportivo)

Facundo Colidio (Sint-Truiden)

Ivan Perišić (Bayern München)

Raffaele Di Gennaro (Catanzaro)

George Puscas (Reading)

Radja Nainggolan (Cagliari)

Miranda (Jiangsu Suning)

Gabriel Brazão (Albacete)

Yann Karamoh (Parma)

Xian Emmers (Waasland-Beveren)

Michele Di Gregorio (Pordenone)

Marco Sala (Sassuolo)

Andrea Pinamonti (Genoa)

Zinho Vanheusden (Standard Liège)

Andrea Adorante (Parma)